Büro von innen: Dampfkraftwerk als Büro

Sein erstes Projekt hängt als Poster in seinem Besprechungsraum, durch sein letztes großes strömen täglich rund 40.000 Reisende. Zwischen 1970, als Architekt Heinz Neumann in der Wiener Innenstadt einem winzigen Ladenlokal eine spektakuläre Wendeltreppe verpasste (das Geschäft "Trödeltreppe" gibt es längst nicht mehr), und der Neueröffnung des umgebauten Wiener Westbahnhofs stehen mehr als 800 gebaute Projekte.



Das Büro Neumann + Partner hat nicht nur dem Westbahnhof zwei markante Bürotürme verpasst und der Bahnhofshalle ihre Luftigkeit zurückgegeben. Mit dem Ares-Tower auf der Wiener Donauplatte oder der nachts spektakulär leuchtenden UNIQA-Zentrale hat es weitere Prestige-Projekte vorzuweisen.



Neumanns Lieblingsprojekt ist aber sein Büro: Aus einer alten ÖBB-Lehrwerkstätte im 19. Bezirk in Wien hat er ein modernes, luftiges Bürohaus für rund 100 Mitarbeiter geschaffen, ohne dem Gebäude den Charakter zu nehmen. "Das Gebäude war einst ein Dampfkraftwerk, das Strom für die Erleuchtung der Stadtbahnstationen geliefert hat", erzählt der Architekt. Stahlkonstruktion und Gusseisensäulen hat er ebenso erhalten wie die Außenhülle, innen dominieren die mit einer Treppe verbundenen offenen Ebenen.

Das Chefbüro ist geräumig, aber schlicht, die Tür immer offen. Unterlagen liegen am weißen Schreibtisch, am Besprechungstisch, am Boden. In der Mitte steht ein

riesiger Ficus Benjamin, an der Wand hängen Bilder von Michael Pühringer, "einem Freund von mir". Der hat ihm auch ein Motorrad gemalt, ihm, dem leidenschaftlichen Biker, der eine Kawasaki 1000 ZZR sowie zwei Harley Davidson Soft Dale sein Eigen nennt.