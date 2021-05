Büchertipps für Karriere, Erfolg und das Business

Fitness für die Persönlichkeit und die Karriere

Wer bei Zirkeltraining an schweißtreibende Turnübungen denkt, erkennt bei diesem Buch, was damit noch gemeint sein kann: Training für den Kopf, die Persönlichkeitsentwicklung und den Karrieresprung. Der Personalentwickler Joachim Pawlik zeigt in „Zirkeltraining für die Karriere“ die wichtigsten Gedankenübungen für ein erfolgreiches Berufsleben, damit die Karrieresprünge gelingen, was man ändern muss und wie es geht.



Joachim Pawlik: Zirkeltraining für die Karriere, Murmann Publishers, 22,95 Euro