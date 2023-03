Es klingt unmöglich, doch ein Blick in Kanes Lebenslauf macht zuversichtlicher, denn er selbst schaffte es in weniger als 30 Tagen, eine Million Follower in über 100 Ländern zu generieren. In Hollywood machte er sich ebenfalls einen Namen, indem er Stars wie Taylor Swift, Rihanna und Adrianna Lima beim Aufbau ihrer sozialen Plattformen unterstützte. Und genau darauf baut sein Buch auf.