Langeweile? Das sind unsere Top-Buch Tipps

Wie man Zeitdruck entkommt

Ähnlich philosophisch, jedoch deutlich beängstigender ist „4000 Wochen - das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement“ vom Journalisten Oliver Burkeman. Das Buch beginnt mit folgendem Satz: „Die durchschnittliche menschliche Lebensspanne ist absurd, erschreckend und beleidigend kurz“, es handelt sich nämlich, wenn man 80 Jahre alt wird, um lediglich 4000 Wochen. Burkeman thematisiert den Zeitdruck unter dem die Gesellschaft steht und den Wunsch, so viel wie möglich in kürzester Zeit zu schaffen. Er spricht vom „Leben am Fließband“, dass trotz aller Effizienz nicht glücklicher macht und erklärt was es wirklich heißt „das meiste aus seiner Zeit zu machen“. „4000 Wochen“ kritisiert die Zeitmanagement-Kultur und untersucht, wie wir Lebenszeit als nicht unsterbliche Wesen verstehen.