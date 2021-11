Black Friday, Cyber Monday, Schlussverkäufe: Warum wir Rabatten nur schwer widerstehen können

Preis-Framing: Rabatte werden in absoluten oder relativen Werten angegeben. Warum? Bei niedrigpreisigen Waren funktionieren Rabattangaben in Prozentangaben besser, die Ersparnis wirkt höher. Bei teuren Produkten werden meist absoluten Zahlen angeben. So wirkt die Aussage „Sie sparen 500 Euro“ bei einem Fernseher, der von 1.999 Euro und auf 1.499 Euro reduziert wurde, stärker als die Angabe „-25 Prozent“.

FOMO: Steht für „Fear of Missing Out“– der Angst, etwas zu verpassen. In der Werbeindustrie wird diese Angst gezielt angesprochen, um Konsumenten zum Handeln zu bewegen. Typischerweise mit Hinweisen wie „nur so lange der Vorrat reicht“ oder einem Countdowntimer.

Soziale Bewährtheit: „Nur noch fünf Artikel verfügbar“ oder „andere schauen sich auch an“– es suggeriert, dass man den Artikel im Onlineshop nicht alleine begutachtet.

Die Hinweise können den entscheidenden Kaufimpuls erzeugen, denn Menschen neigen dazu, sich an Entscheidungen und Handlungen ihrer Mitmenschen zu orientieren.

Besitztumseffekt: Dieser greift zum Beispiel bei Online-Bestellungen. Ist das Produkt erst einmal zu Hause, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man es auch wieder zurückschickt. Selbst, wenn es nicht wirklich überzeugt.