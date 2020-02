Bipa baut um: "Wir sehen die Online-Konkurrenz sportlich"

In den vergangenen Jahren hat sich beim Drogeriekonzern viel getan. Man zog in die eine, dann in die andere Richtung. Jetzt fährt man eine klare Strategie – und investiert im zweistelligen Millionenbereich. Im Fokus: ein einheitlicher Auftritt und Partys für die Kundinnen. Wir sprachen dazu mit Thomas Lichtblau, einem der drei Vorstände.

KURIER: An Bipa wurde viel herumgeschraubt. Ein Zickzack-Kurs. Wie tut man weiter?

Thomas Lichtblau: Zur Vergangenheit will ich nichts sagen. Ich bin mit den Kollegen 2017 angetreten und wir haben sehr rasch eine Strategie entwickelt. Mit intensiver Sortimentsarbeit – wir wollen ein kompetentes Drogeriefachsortiment anbieten, auch im Bereich Alten- und Krankenpflege. Da geht es stark um Preis, Verfügbarkeit und Diskretion. Wir haben in 220 Filialen ein größeres Altenpflegesortiment und online das gesamte Sortiment. Und sonst sind wir innovativ mit neuen Konzepten, etwa der „Wow or never“-Deko-Theke, wo wir für limitierte Zeit exklusive, internationale Marken inszenieren.

Ein großer Change-Prozess.

Ja, neben dem Sortiment wird auch das Aussehen der Filialen stark überarbeitet. 2019 haben wir 185 Filialen neu gestaltet, das geht heuer weiter, mit nochmals 145 Filialen, die umgebaut werden. In zwei Jahren investieren wir somit einen zweistelligen Millionenbetrag ins Filialnetz.

Schwarze Zahlen will man 2021 wieder schreiben.

Derzeit dürfen wir investieren, das wissen wir sehr zu schätzen. Das wird einen nachhaltigen, guten Effekt haben.

Der Drogerie- und Parfümeriemarkt in Österreich ist mit fünf Milliarden Umsatz riesig. Was grenzt Sie von den Mitbewerbern ab?

Wir sind im Omni-Channel super aufgestellt, wir haben mehr als zwei Millionen Stammkunden mit dem Jö-Bonus-Club. Wir bespielen die Kanäle – Online, Magazine, spezielle Angebote – vielfältig und gut. Wir wollen unsere Konsumenten so individuell wie möglich ansprechen.