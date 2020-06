Bildungsmuffel gehen unter

Gerade Niedrigqualifizierte müssen ihre Qualifikationen verbessern, um überhaupt eine Chance auf einen Job zu bekommen. Denn in schwierigen Zeiten kommt es zu einer Entwertung von Bildung – Akademiker nehmen laut Röhsner dann auch Maturantenjobs, die Spirale dreht nach unten, die Schwächsten fallen aus dem Arbeitsmarkt. In der Weiterbildungsstudie 2014 bemängelten mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen, dass bei Bewerbern mit Pflichtschulabschluss fachliche Qualifikationen und Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen fehlten. Wer diese Basics nicht beherrscht, ist definitiv raus aus dem Spiel. Doch auch Hochschulabsolventen würden sich laut Bernhard Otti gern auf ihrer akademischen Hängematte ausruhen: "Nach dem Uni-Abschluss drei, vier Jahre nichts zu tun ist ein Fehler", sagt er. Sich dann erst in der Arbeitslosigkeit weiterzubilden, sei zu spät. "Dann ist man mehrere Monate in AMS-Schulung und rutscht schnell in die Langzeitarbeitslosigkeit."

Und auch wenn 87 Prozent der heimischen Unternehmen Weiterbildung anbieten – hier liegen wir im EU-Spitzenfeld – nutzen nur etwas mehr als ein Drittel der Mitarbeiter das Angebot. Ausgeschöpft ist es damit nicht. Das sollten die Mitarbeiter tun, solange es möglich ist, denn: Das Weiterbildungsbudget fällt in konjunkturell schwachen Zeiten schnell dem Rotstift zum Opfer.