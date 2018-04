Neue Hürden auch für Hochschulen

Was das für Studienanfänger heißt? Konkret gehe es um "ein dreistufiges Verfahren", das zum Studienbeginn greife, wie der designierte FPÖ-Wissenschaftssprecher Axel Kassegger zum KURIER sagt. Zunächst sei ein Motivationsschreiben gefordert, also eine denkbar leichte Hürde, wie es sie auch schon an den Fachhochschulen gibt. Danach will man sich am Studieneingangsmodell der ETH Zürich orientieren – dort gibt es ein "Basisjahr", in dem man Grundlagen des Studiums und verwandter Fächer lernt. Dieses schließt man dann mit einer Abschlussprüfung ab; für sie ist auch ein gewisser Notenschnitt nötig ist, um weiterstudieren zu dürfen.

Ähnliches ist nun auch hierzulande angedacht, wie auch das Büro von VP-Bildungsminister Heinz Faßmann bestätigt. Es solle zwar "keine Knock-Out-Prüfungen geben", sagt Kassegger, aber mit einer derartigen Eingangsphase könne man "in ein bis zwei Semestern feststellen, ob es für die Uni und den Studierenden passt."