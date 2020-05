Töchterle will Unigebühr abfedern

Noch ein Mitspracherecht sollen die Hochschulen bekommen: Sie sollen, so Töchterles Plan, per Verordnung ganzen Gruppen die Studienbeiträge erlassen können. Schließlich sollen die Unis künftig autonom festsetzen können, wer für welches Fach wie viel Gebühr zahlen muss. Und: Sie sollen den Studenten die Möglichkeit einer "Tilgungsvereinbarung" geben können. Die Studenten müssten so die Gebühren erst dann zahlen, wenn sie im Berufsleben stehen. Töchterle will so sicherstellen, dass "kein Studierender vom Studium ausgeschlossen wird" und eine "Brücke" zur SPÖ bauen, mit der er sein Modell "in diesen Tagen" besprechen will.