Gratis-Nachhilfe für alle Wiener Pflichtschüler

Der Bedarf ist in jedem Fall groß: Im vergangenen Schuljahr haben in Wien 17 Prozent eine bezahlte Nachhilfe bekommen, zeigt eine Studie der Arbeiterkammer. Das Wiener Angebot wird sich aber nur an förderungsbedürftige Schüler richten. "Es geht nicht darum, dass Kinder die einen Zweier haben, Nachhilfe für einen Einser bekommen, nur weil die Eltern sich das wünschen", sagt Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Und: "Das Angebot gilt nur für den Pflichtschulbereich, also nicht etwa für die Oberstufe im Gymnasium."

400 neue Lehrer sollen also ab Herbst auf die 397 Pflichtschulen aufgeteilt werden. Das bedeutet, dass jede Schule im Schnitt einen Lehrer oder 22 Stunden pro Woche Unterstützung erhält. Die benötigten Lehrer seien bereits vorhanden, da es bei Volksschulen bereits einen Überhang gebe, sagt Oxonitsch. Auch können vorhandene Lehrer zusätzliche Stunden übernehmen.

Am einfachsten ist die Aktion in Ganztagsschulen umzusetzen, wo der Nachhilfe-Unterricht am Nachmittag angeboten werden kann. "Bei Halbtagsschulen bleiben die Kinder einfach in der Schule", sagt Oxonitsch. Bei den AHS-Schulen soll vor allem mit den Volkshochschulen kooperiert werden.

Insgesamt wird die Förderaktion 18 bis 20 Millionen Euro pro Jahr kosten. Wie lange Wien die Förderungsaktion finanziert, ist offen.

"Wir haben lange auf Bundesebene mit dem Koalitionspartner über eine Bildungsreform gestritten. Wir starten jetzt die Aktion, hoffen aber , dass die dringende Bildungsreform bald kommt", sagt Oxonitsch.