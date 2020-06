Siegreiche Woche der Schülervertreterin

KURIER: Sie sitzen entspannt beim Interview, haben am Mittwoch auf Ö1 im "Journal Panorama" diskutiert und vergangene Woche in "Am Punkt" auf ATV. Maturieren Sie so nebenbei?

Conny Kolmann: Nein, ich hab’ den ganzen Tag gelernt (schmunzelt) . Der Montag wird hart, ich habe alle fünf mündlichen Prüfungen an einem Tag, wir fangen um 7.15 an und werden bis 19 Uhr brauchen. ( Kolmann maturiert an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in der Wiener Kenyongasse mit Zusatzausbildung Hort und hat daher fünf mündliche Maturafächer, Anm.)

Wie hat sich das Jahr als Bundesschulsprecherin auf Ihre Noten ausgewirkt?

Ich hatte viele Fehlstunden, habe aber trotzdem relativ gute Noten: einen Vierer, sonst nur Einser und Zweier.

Verraten Sie, worin den Vierer?

Musik. Ich bin nicht wirklich gut im Singen.

Vergangenen Montag saßen Sie neben Bildungsministerin Claudia Schmied und ÖVP-Bildungssprecher Werner Amon auf dem Podium jener Pressekonferenz, bei der die Verschiebung der Zentralmatura bekannt gegeben wurde. War das ein Triumph?

Ja! Am Anfang hab’ ich es gar nicht gepackt (sie lacht) . Wenn mir vor einem halben Jahr jemand erzählt hätte, dass die Zentral­matura verschoben wird, hätte ich gesagt: "Nie im Leben! Wir fahren da gegen eine Betonwand." Und jetzt ist die Betonwand gebrochen.

Am nächsten Tag war zu lesen: "Blamage" und "Debakel für die Ministerin". Ist es das?

Ich werte es nicht als Debakel, sondern als Eingeständnis, dass der Zeitplan zu straff war.

Musste die Ministerin reagieren, weil der Leiter der Arbeitsgruppe Mathematik das Handtuch geworfen hat? Oder ist es wirklich ein Erfolg der Bundesschülervertretung?

Es ist ein großer Erfolg der Schülervertretung in ganz Österreich, weil wir durch die Bürgerinitiative viel Druck gemacht haben.

Für eine Behandlung der Bürgerinitiative im Parlament hätten Sie 500 Stimmen gebraucht. Wie viele haben Sie gesammelt?

500 hatten wir an einem Tag. Jetzt sind es knapp 15.000. Obwohl man erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr unterschreiben darf.

Sie hatten Eltern- und Lehrervertreter als Verbündete. Bremsen die Lehrer, weil sie fürchten, dass sie mit der Zentralmatura selbst auf dem Prüfstand stehen?

Das glaube ich nicht. Die Verordnung war tatsächlich erst vor zwei Wochen fix, und das halte ich für eine Frechheit. Wie sollten sie die Schüler vorbereiten, ohne einen gesetzlichen und organisatorischen Rahmen zu haben? Ohne zu wissen, wie sie in Mathematik benoten sollen? Oder in den Fremdsprachen: Wenn bei Schularbeiten immer ein Wörterbuch verwendet werden darf, und dann stellt sich heraus, bei der Matura geht das nicht, ist das so, als würde man sich mit Volleyball­training auf ein Fußballmatch vorbereiten.

Wir diskutieren Zentralmatura, Schulautonomie, Lehrerdienstrecht. Aber muss sich Schule nicht grundsätzlich wandeln?

Die Art der Wissensvermittlung, das Lernen muss sich ändern. Derzeit ist jeder Laptop und jedes Handy intelligenter als mein Lehrer, der vorne steht. Ich kann alles jederzeit nachschauen. Schule sollte vermitteln, wie man recherchiert, sich Wissen aneignet, auch, wie man miteinander umgeht, zusammenarbeitet, wie man neue Medien sinnvoll nutzt, Inhalte kritisch hinterfragt ... All das muss auch in die Lehrerausbildung einfließen. Die Lehrperson der Zukunft sollte ein Wegbegleiter sein, der individuell stärkt.

Für wen lernt man?

Fürs Leben. Aber das erfährt man ziemlich spät, in meinem Fall vor der Matura (grinst) .

Und wodurch?

Ich habe jetzt beim Lernen gemerkt, dass ich mir vieles mitnehme aus der Schule. Aber wenn der Stress da ist, lernt man oft nur kurzfristig für den Test oder die Schularbeit. Sinnlos, da ist nach zwei Wochen alles weg. Auch da muss sich noch vieles ändern ...

Und die Bildungsministerin meint, sie wäre die Richtige dafür. Im ZiB2-Interview sagte sie diese Woche, sie bliebe gern noch eine Legislaturperiode, weil sie bestens eingearbeitet sei. – Würden Sie das befürworten?

Kommt drauf an, ob etwas Besseres nachkommt (schmunzelt) . Die größte Schwäche der Ministerin ist, dass sie zu stur an manche Projekte herangeht. Für sie ist es wichtig, Dinge durchzupeitschen, ohne zu schauen, ob es im Sinne der Schüler und Lehrer ist.