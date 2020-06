Schulen die Lust auf Bildung machen

Pädagogisch auf den neusten Stand hat das Team von SWAP Architekten einen Kindergarten in Wels gebracht. Markantes Detail: Farbige Boxen ragen aus der Fassade hervor. Monika Lischka, Leiterin des Kindergartens, erinnert sich: "Zuvor waren wir in einem Altbau aus den 1970er-Jahren, ein Betonklotz mit nur vier Gruppenräumen, untergebracht. Er wurde abgeschliffen und an dessen Stelle ein Neubau in Niedrigenergiebauweise errichtet."

Das Farbkonzept ist simpel: Jedes Zimmer hat eine eigene Farbe. "Das erleichtert die Orientierung und die Kinder können ihren Gruppenraum von außen und innen erkennen", sagt Lischka.

In Wien Magareten wurde die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie saniert und erweitert. Die Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG), Eigentümerin von 320 Schulgebäuden in Österreich, hat in drei Jahren Bauzeit einen großzügigen Neubau errichtet. Die silbergrauen Lamellen an der Fassade dienen nicht nur der Optik, sondern sind auch Hitze- und Sichtschutz: Sie drehen sich je nach Sonnenstand automatisch mit.

Was die Zukunft bringt, zeigt die neue Mittelschule in der Vorarlberger Gemeinde Doren, die derzeit von Fink-Thurnher errichtet wird. "Der Unterricht wird in einem großen, wohnraumähnlichen Bereich stattfinden, wobei sich die Kinder frei bewegen können. Die Klasse dient als Lernraum, wo Lehrer die Kinder bei ihren Arbeiten unterstützen", erklärt Thurnher. Moderner Unterricht in modernen Gebäuden – das passt gut zusammen. Die Frage ist nur, was sich schneller verändern wird: Die Bauweise oder die Unterrichtsform.