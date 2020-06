Jus an der FH? "Schnapsidee"

Paul Oberhammer wurde 1965 in Innsbruck geboren und wuchs in Kärnten auf. Von 1985 an studierte an der Universität Wien Rechtswissenschaften. Nach Stationen an Universitäten in Greifswald, Halle, Zürich, wo er bis 2011 Inhaber des Lehrstuhls für schweizerisches und internationales Zivilprozessrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sowie Privat- und Wirtschaftsrecht war, kam er 2011 als Universitätsprofessor für Zivilverfahrensrecht zurück an die Uni Wien. Seit 2012 ist er zudem ständiger Gastprofessor an der Law School der Universität St. Gallen. Seit 1. Oktober 2014 ist er Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.