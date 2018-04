Lustvoll Lernen ist Dünger fürs Gehirn

Gerald Hüther: Wir haben in den vergangenen Jahren in der Neurobiologie herausgefunden, dass nachhaltige Lernprozesse – also nicht nur einmal kurz auswendig lernen und nachher gleich wieder vergessen – nur dann gelingen, wenn es wirklich unter die Haut geht. Wir nennen das die emotionale Aufladung: Diese ist immer dann am größten, wenn Interesse vorhanden ist. Oder wenn Sie etwas lernen, um damit jemandem gefallen zu wollen. Die ungünstigste Form, den Lernstoff emotional aufzuladen, sind Belohnung und Bestrafung.

An den Unis beginnt Montag das Wintersemester. Oft ist es trotz Interesses eine Herausforderung, viel Stoff in kurzer Zeit zu bewältigen. Was bringen Speed Learning oder Schnell-Lesetechniken?

Wenn Sie nicht ausreichend Zeit haben, sich mit einem Thema intensiv genug zu befassen, können Sie natürlich versuchen, Lern- und Leseprozesse zu beschleunigen. Aber die Umbauprozesse im Gehirn, die notwendig sind, um das Erlernte wirklich abzuspeichern, die brauchen Zeit und Tiefe. Das heißt, die Inhalte werden nicht nachhaltig im Gehirn verankert und sind in einem halben Jahr wieder vergessen. Es bleibt sozusagen alles nur Dünnschiss auf der Oberfläche. Überdies nutzen auch Lerntechniken die emotionale Aufladung: Sie knüpfen Sachinformationen an Bildfolgen und machen daraus eine Geschichte. Aber wenn sie gar keine Lust auf Lernen haben, dann wird auch die beste Gedächtnistechnik wenig bewirken. Umgekehrt sind bei hoher Motivation auch im fortgeschrittenen Alter noch außerordentliche Lern- und Gedächtnisleistungen möglich – was ja oft bezweifelt wird. Ich habe dafür ein Lieblingsbeispiel.

Wie lautet es?

Nehmen wir einen 85-jährigen Österreicher, der Chinesisch lernen will. Sein Umfeld wird erstaunt sein. Und er muss mit Reaktionen wie "Das geht doch nicht mehr in deinem Alter" oder "das lohnt sich doch nicht mehr" rechnen. Das entmutigt – und wenn er sich dann trotzdem in der Volkshochschule anmeldet, werden sich alle denken: Das wird nichts mehr. Aber wenn er sich in Österreich in eine Chinesin verliebt und diese ihm erklärt, dass sie mit ihm zurück nach China will, ist die Sache anders: Dort wird der 85-Jährige in kurzer Zeit Chinesisch lernen – weil er sich dort sonst nicht verständigen kann. Das Beispiel ist natürlich eine Übertreibung, aber es zeigt: Es ist kein hirntechnisches Problem, wenn es mit dem Lernen nicht klappt. Es sind die Bedingungen rundherum, die es schwierig machen und dass wir uns zu selten darauf einlassen. Man müsste sich also auch im Alter nochmals so richtig für etwas begeistern können. Aber Freude und Begeisterung, etwas Neues zu lernen, treiben wir ja unseren älter werdenden Menschen oft aus. Den Kindern übrigens auch.

Wieso eigentlich?

Viele Eltern sind heute verunsichert. Es wird ihnen eingeredet, aus dem Kind wird nichts, wenn es nicht möglichst zeitig möglichst viele Kurse und Frühförderungen besucht – kürzlich habe ich einen Golfkurs für Dreijährige entdeckt. Und dann muss es bei der Matura mindestens ein Notenschnitt von 1,0 sein. So kommt Angst auf. Aber die beste Methode, einem Kind die Lust und Freude am Lernen zu rauben, ist, es zum passiven Objekt elterlicher Lernbemühungen zu machen, das mit Wissen gefüttert wird. Das Kind muss aber immer Subjekt, immer Gestalter seines eigenen Lernprozesses bleiben. In der jüdischen Tradition gibt es da einen Trick, wie man das macht: Er besteht darin, dass man mit dem Kind so redet, dass es nie aufhört zu fragen. Jede Antwort, die man gibt, müsste das Kind veranlassen, schon wieder die nächste Frage zu stellen. Weil nur so erschließen sich die Kinder das Wissen dieser Welt – nicht durch Belehrung, sondern durch Erfragen. Diese Lust am Fragen machen wir aber sehr oft kaputt.