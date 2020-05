Diskussion: Durchschnitt bremst Talent

Die Gesellschaft produziert Alleskönner, guten Durchschnitt eben. „Doch das reicht nicht, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, meint der Genetiker Markus Hengstschläger. „Weil wir nicht wissen, welche Herausforderungen wir einmal meistern müssen, sollten wir jetzt alle Talente fördern – und jeder Mensch hat welche. Jedes Talent ist dabei gleich viel wert“, schreibt der Top-Wissenschaftler im neuen Buch „Die Durchschnittsfalle.“

Hat er mit seinen Thesen recht? Motivieren wir Kinder zu wenig, Spitzenleistungen hervorzubringen? In der Öffentlichkeit werden Hengstschlägers Thesen derzeit heftig diskutiert. Was meinen Bildungsexperten? Der KURIER lud Hengstschläger, Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle, Bildungsforscherin Christiane Spiel und die langjährige AHS-Direktorin Heidi Schrodt zum Gespräch.

KURIER: Herr Minister, machen die Schulen Kinder zu Durchschnittskindern?

Karlheinz Töchterle: In vielem schreibt mir Markus Hengstschläger aus der Seele: Das Bildungssystem sollte mehr auf die Stärken abstellen. Doch ich habe schon auch grundlegende Einwände zu seinem Buch.

Welche da wären?

Töchterle: Erstens: Seine Ausgangsthese, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, greift mir etwas zu kurz. Wir lernen aus der Vergangenheit. Als alpiner Mensch weiß ich zum Beispiel: Ich baue kein Haus in einen Lawinenstrich. Zweitens: Der Fokus liegt zu stark auf den Stärken des Kindes. Das widerspricht aber unserer abendländischen Bildungstradition: Seit der Antike wird die Allgemeinbildung gefordert. Wir können nicht nur Stärken stärken, wir müssen auch Schwächen verbessern. Drittens: Der Einzelne, das Individuum steht zu sehr im Mittelpunkt; das Kollektiv hingegen zu wenig. Dabei bietet es Verlässlichkeit und Sicherheit – das sind hohe soziale Werte. Wir sollten keine Erziehung fordern, in der es nur „Stars“ gibt. Es gibt auch Rollen, wo das Herausragende nicht wichtig ist.

Markus Hengstschläger: Da muss man das Buch etwas genauer lesen. Es sagt klar, dass es sich eben nur mit der Problematik der unvorhersehbaren Aspekte der Zukunft beschäftigt (vorhersehbare Dinge sind ja ohnedies zu bewältigen), dass wir uns auch mit unseren Schwächen beschäftigen müssen – aber eben nur bis zu einem ganz bestimmten Ausmaß und nicht mehr, und dass jeder Mensch individuell, besonders und daher ein Star ist. Talente können und sollen nicht gewertet werden, jedes Individuum ist elitär. Mit Rollen, wo das Herausragende nicht wichtig ist, kann ich allerdings gar nichts anfangen.

Frau Schrodt, Sie sind aus der Praxis. Stimmt, was Markus Hengstschläger schreibt?

Heidi Schrodt: Ich muss das leider bestätigen. Wir sind gut darin, ein gutes durchschnittliches Niveau hervorzubringen. Das ist z. B. in den USA anders. Dort gibt es diese breite Mitte nicht. In Österreich werden sehr gescheite Kinder und schwach Begabte dagegen nicht so gefördert, wie sie es brauchen. Da sind wir schwach. Wer bleibt bei uns denn zurück? Wir legen Wert darauf, dass sich Schüler gut ausdrücken können. Die Geisteswissenschaften sind uns wichtiger als die Naturwissenschaften. Was gar nicht zählt – das habe ich in dem Buch wiedergefunden – ist Kreativität. Künstlertypen fallen oft als Störer auf. Auch ein guter Sportler wird in der Schule nicht wirklich geschätzt. Da heißt es: Der ist eh in einem Verein. Das ist es dann. Was meist keine Rolle spielt, ist soziale Kompetenz. Das ist kein Wert, der im Zeugnis aufscheint.

Wie helfe ich Kindern, ihre Begabungen zu entdecken?

Christiane Spiel: Es gab in Schweden ein spannendes Projekt: Eine Schule schnitt im nationalen Vergleich sehr schlecht ab. Da kam ein Filmregisseur auf die Idee, besonders gute Lehrer zu suchen und sie zu überzeugen, an dieser Schule zu unterrichten. Schon nach sechs Monaten stellte sich der Erfolg ein: Bei nationalen Tests waren die Schülerinnen und Schüler im guten Durchschnitt, in ein paar Fächern sogar unter den Besten. Die Fernsehserie darüber wurde ein Riesenerfolg.

Was machten die Lehrer?

Spiel: Sie haben die Schüler gefragt: Wo seid ihr gut? Auch wenn es „nur“ im Computerspielen ist: „Seht, um darin toll zu sein, müsst ihr üben, euch konzentrieren und nicht ablenken lassen.“ So stärkten die Lehrer das Selbstvertrauen der Kinder. Und sie zeigten ihnen, wie sie die Lernstrategien, die sie beim PC-Spiel angewandt hatten, auch in andere Felder übertragen können. Natürlich war das ein besonderes Projekt. Es ist jedoch die Aufgabe der Schule, Begabungen jedes einzelnen Kindes zu erkennen und zu fördern und Schwächen auszugleichen. Leider wird viel zu viel auf Fehler geachtet; das entmutigt. Wir müssten vielmehr an den inneren Antrieb der Kinder, etwas zu lernen, anknüpfen und ihn fördern.

Hengstschläger: Die Motivation kann nur aus dem Menschen selbst herauskommen – und nicht von außen. Ich will aber keine Lehrer- sondern eine Gesellschaftsdiskusssion anregen. Alle – Lehrer, Freunde, Eltern, Politiker – sind schuld daran, dass der Durchschnitt vorherrscht.