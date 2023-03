Bezahlen mit der Hand: Unternehmer lässt sich Chip implantieren

Die Rede ist von NFC- (Near Field Communication) und RFID-Chips (Radio Frequency Identification), die kontaktlos Daten übertragen und die sich der Unternehmer vor einem halben Jahr unter die Haut implantieren hat lassen. Wofür? Um Türen zu öffnen und alle wichtigen Daten und Passwörter immer – im wahrsten Sinne des Wortes – bei der Hand zu haben.

Zwei Chips an der Zahl sind es – bis jetzt. Heute, am 23. März, kam ein dritter dazu. Mit diesem will Urbanek jetzt seine Einkäufe erledigen, ohne an Geldbörse oder Handy denken zu müssen.

„Für mich ist das tägliche Leben mit Implantaten extrem angenehm“, sagt der Taurus-Gründer. „Ich brauche nie wieder daran denken, meinen Schlüssel mitzunehmen. Ich bin Minimalist und kann jetzt so wenig wie möglich bei mir tragen“, erklärt er.