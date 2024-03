Berufseinblicke: Warum diese Lehrer Praktika in Firmen absolviert haben

Das Projekt „Einblicke in Unternehmen“ ist vergangene Woche wieder erfolgreich über die Bühne gegangen. Drei Tage lang haben Lehrerinnen und Lehrer in unterschiedlichen Unternehmen ein Praktikum absolviert. Zur Auswahl standen etwa ein Pharmaproduzent, ein Technologiekonzern, ein Hotel, eine Trafik, ein Goldschmiede-Atelier und ein Blumengeschäft.

Laut WKO sollen die Pädagogen miterleben, wie Wirtschaft in der Praxis funktioniert. „Die Kurzpraktika eröffnen beiden Seiten neue Sichtweisen und fördern das gegenseitige Verständnis", erklärt Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter Wirtschaftskammer Wien. Außerdem würde es auch den Unterricht fördern, denn: „Nur wer selbst Unternehmen von innen erlebt, kann darüber glaubhaft zu Schülerinnen und Schülern sprechen", so Johannes Lindner, Projektleiter an der KPH Wien/Krems.

Die Aktion ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftskammer Wien mit der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) und findet einmal im Jahr statt. Heuer sind 33 LehrerInnen in 16 Unternehmen mit dabei.

KURIER: Auch der Schulbuchverlag „Schubu“ hat heuer zwei Lehrerinnen aufgenommen. Was hat Sie von dem Projekt überzeugt, Herr Beyer Klinkosch?

Paul Beyer Klinkosch: Wir haben vergangenes Jahr auch schon mitgemacht und es war eine so tolle Erfahrung, dass wir heuer wieder dabei sind. Wir sind ein digitaler Schulbuchverlag. Lehrer sind also neben den Schülern die wichtigsten Player im Spiel. Sie wissen Dinge, die für uns sehr wichtig sind, weil sie in den Klassen stehen und die Inhalte vermitteln. Dieser Austausch ist unglaublich wertvoll.

Reichen drei Tage für einen guten Einblick in den Job?