Beschatten, fotografieren, mithören: Wie weit der Berufsdetektiv gehen darf

Wir haben eine Verschwiegenheitspflicht, die gewährleistet sein muss. Das ist in der Gewerbeordnung verankert und fängt schon beim ersten Telefonat an. Selbst wenn es nicht zu einem Auftrag kommt. Grundsätzlich kann der Kunde uns aber auch davon entbinden. Wenn wir zum Beispiel vor Gericht aussagen sollen.

Gibt es Sonderrechte?

Nein, wir haben „nur“ Jedermannsrechte. Aber wir wissen, wo und wie wir diese einsetzen können. Bei einem Diebstahl zum Beispiel. Das ist eine strafbare Handlung und ich dürfte einen Ladendieb laut Strafprozessordnung anhalten. So etwas muss man aber wissen und unterscheiden können. Gefährliche Drohung, Hausfriedensbruch, Besitzstörung, in all diesen Bereichen bewegen wir uns und da braucht es rechtlich fundiertes Wissen.

Detektive stellt man sich in einem Auto sitzend vor, mit einer Kamera in der Hand. Stimmt dieses Bild?

Vor 30 Jahren ist man stundenlang, wenn nicht sogar die ganze Nacht in einem Auto gesessen. Das gibt es immer noch, aber nicht mehr so häufig. Stattdessen wird es digitaler. Man muss aber auch hier wissen, was rechtlich möglich und erlaubt ist.

Was ist alles erlaubt?

Daten kann ich sammeln, wie auch immer ich will. Fotografieren in der Öffentlichkeit ist erlaubt. Die meisten wissen das nicht. Das Problem ist die Weitergabe, was man mit diesen Daten macht. Hier kommt man nämlich in das Datenschutzrecht. Die Frage ist also: Was gebe ich dem Auftraggeber weiter. Was ist angemessen? Ich kann ihm nicht alles überreichen, sondern zielgerichtet nur das, was für den Fall relevant ist. Wir dürfen auch nicht einfach so Aufträge annehmen. Der Kunde muss berechtigtes Interesse nachweisen.

Lehnen Sie Aufträge ab?

Ja, etwa klassische Kaufhausdetektiv-Jobs. Auch Ehe-Kausen mache ich ungern. Wenn jemand anruft und sagt, dass er wissen will, ob seine Frau ihn betrügt, verweise ich auf andere Kollegen oder rede es ihm ganz aus – außer es geht um viel. Es hat meistens aber keinen Sinn, dass Kunden Geld investieren, nur damit man feststellt, dass der Partner sich irgendwo für ein paar Stunden aufgehalten hat. Das hat rechtlich oft keine Relevanz.