Berufsbild des Detektivs nach Ibiza-Video: "Das war ein Pfuscher“

KURIER: Herr Maier, bitte Ihr fachliches Urteil: Wie professionell wurde die Ibiza-Operation durchgeführt?

Bernhard Maier: Die Phase des Anwerbens und die Kontaktaufnahme halte ich für sehr professionell. Man hat sich scheinbar Mühe gegeben, in kleinen Schritten Vertrauen aufzubauen und in den inneren Kreis vorzudringen. Phase zwei: da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kameras beim Treffen waren so positioniert, dass sie hätten auffallen können. Der technische Einsatz war ... passabel, ... um nicht grottenschlecht zu sagen.

Der ÖDV hat den vermeintlichen Detektiv in einer Presseaussendung „Möchtegernschnüffler ohne Berufsethik“ genannt.

Er ist zur Ausübung des Detektivgewerbes in Österreich nicht berechtigt. Das war ein Pfuscher, ein Agent Provocateur. Er hat im Fall Ibiza aktiv eingegriffen und die Situation vor der Kamera herbeigeführt. Das ist unethisch. Ein Detektiv ist ein außenstehender Beobachter, der Situationen dokumentiert.