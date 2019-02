Beruflich Vielreisende: „Zweck der Reise ist die Arbeit“

Montag um halb sieben Uhr morgens zum Frankfurter Flughafen, auf dem Weg nach Lyon. Am Donnerstagabend wieder zurück. Freitag Homeoffice. Wochenende – frei. Acht Monate lang war das der Arbeits-Rhythmus von Benedikt Niklas, seit vier Jahren IT-Berater bei IBM. Heißt: Vier Nächte in Hotelzimmern, keine persönlichen Gegenstände, zu jeder Mahlzeit essen gehen. Zeit für Hobbys oder das Privatleben bleibt da nur am Wochenende. In seinem Terminkalender sind Samstage und Sonntage bereits bis April verplant, sagt der 28-Jährige. „Viel Spontanität bleibt da nicht. Aber für mich ist das normal. In den Rhythmus kommt man schnell rein. Das Einsamkeitsgefühl, das einige Kollegen haben, habe ich nie.“

"Zweck der Reise ist die Arbeit"

Was Benedikt Niklas macht, ist vielleicht die extreme Version von jemanden, der beruflich viel unterwegs ist. Wenn Bernhard Wiesinger etwa auf Geschäftsreise ist, dauert sie meistens einen Tag. Aber je kürzer die Reise, desto mehr muss an einem Tag abgearbeitet werden. „Jede Minute muss effizient sein. Ich nutze die Flugzeit oder Aufenthalte in Wartebereichen zur Vorbereitung, bereite Unterlagen auf. Alles ist sehr eng getaktet“, sagt der Leiter des A1 Business World Management & Real Estate am Standort in Wien. Zeit, sich nach den Meetings, Konferenzen oder Seminaren, noch die Stadt anzuschauen, gibt es nicht. Und ist auch nicht vorgesehen. „Zweck der Reise ist die Arbeit.“