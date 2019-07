Berndorf: Kleine Stadt mit glänzender Geschichte

Der Bau des Stadttheaters, der Margaretenkirche, der symmetrisch angelegten Villenstraßen waren alle von Arthur Krupp, dem Inhaber der einstigen Berndorfer Metallwarenfabrik finanziert, erzählt Schulwart Harald Schalk. Er führt Touristen durch die Stilklassen der Berndorfer Schulen – auch ein Erbe Krupps.

Die im ägyptischen, griechischen oder maurischen Stil bemalten Klassenzimmer sollten den Arbeiterkindern – zu Spitzenzeiten arbeiteten fast 4.000 Berndorfer in den Krupp-Werken – weltliche Bildung vermitteln. „ Krupp dachte aber auch: gescheite Kinder sind gescheite Arbeiter, das war ein schlauer Fuchs.“

Vom Besteckspezialisten zum Weltmarktführer

Am Ende der Tour hat man gelernt: Die größten Bau-Projekte Berndorfs sind schon eine Weile her. Verbessert wurden lediglich Zugverbindungen nach Wiener Neustadt und Wien, damit die Menschen weiterhin im Grünen wohnen bleiben, meint der Hauswart. Und so erzählt Schalk lieber von der Vergangenheit: mit der Gründung der Berndorfer Metallwarenfabrik 1843 erlangte Berndorf im Nu große Bekanntheit und man beanspruchte für sich, Weltmarkführer in der damals sehr ausgeprägten Tafelkultur zu sein.

Womit? Mit den auf Hochglanz polierten Besteck-Serien, versehen mit dem Bären-Emblem, dem Markenzeichen Berndorfs. Aber auch Krisen musste Berndorf überstehen, vor allem 1988, als der mittlerweile verstaatlichten Berndorfer Metallwarengesellschaft die Schließung drohte. Die Rettung: Mit einem Management-Buy-out unter Norbert Zimmermann wurde die Berndorf AG privatisiert und saniert.

Von den einstigen Protesten der Arbeiter zeugen noch Plakate mit Aufschriften wie „700 Arbeitsplätze sind gefährdet“, die heute im Erdgeschoß der Berndorf AG hinter einem Schlagzeug lehnen. „Der Proberaum unserer Hausband“, erzählt der Vorstandsvorsitzende Peter Pichler. Er sei der Saxofonist.