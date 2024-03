Vom Kollegen zum Chef: Warum dieser Aufstieg am schwierigsten ist

Der erste Moment zählt

„Man muss den Moment, in dem man zur Führungskraft wird, wirklich nutzen“, betont Giesswein. Auch die eigene Chefin oder der eigene Chef sollte instruiert sein. „Da muss man sich gut absprechen“, so der Führungsexperte. Denn meist erfolgt der Wechsel durch eine kurze Bekanntgabe der oberen Riege. Diese muss sich danach sofort zurückziehen und klarstellen, kein direkter Ansprechpartner mehr zu sein. „Sonst wird man zur Pseudo-Führungskraft.“ Wenden sich Mitarbeiter trotzdem an die höheren Chefs, braucht es die „Boomerang-Methode“. Hier verweist die obere Führungsriege sofort an die untere. „Niemals erlauben, dass Hierarchien übersprungen werden“, warnt Giesswein.