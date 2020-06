Be-Werbung mit Wow-Effekt

Was in der Kreativbranche gleichsam die Arbeitsprobe ist, kann in anderen Branchen schnell peinlich wirken. "Je schräger, desto kleiner ist der Kreis jener, die sagen: Wow, das ist toll", meint Svenja Hofert, deutsche Karriere-Expertin und Autorin von "Die Guerilla-Bewerbung". Als Promoter verkleidet in die Personalabteilung zu marschieren und einen Bewerbungsflyer zu verteilen, sorge vielleicht für Aufsehen: "Sinn macht es aber nur, wenn man sich tatsächlich als Promoter bewirbt." Zu bedenken sei auch: Personalchefs arbeiten unter Zeitdruck. Aufwendige Bewerbungen, die die Identität des Bewerbers erst mit der Lösung eines kniffligen Rätsels enthüllen oder in einer Schnitzeljagd durchs Chefbüro ausarten, hätten selten Chancen. "Klar, effizient, auf den Punkt gebracht" müssten sie sein, bestätigt Christiana Zenkl, Personalchefin des Technologiekonzerns Infineon. Und auf einen Blick müsse erkennbar sein, was der Bewerber zu bieten hat. Im Zweifel solle die Kreativität lieber in die Schreibe fließen als in zu viel Schnickschnack, rät Hofert: "Das kann auch ein Controller." Abgedroschene Worthülsen im Anschreiben – wie "Ihr Inserat hat mein Interesse geweckt", "Der Beruf XY ist meine Leidenschaft" – sollten schleunigst verbannt werden. Außerdem: Wer sich Ideen von anderen abschaut, ist de facto nicht mehr kreativ. "Man muss eine eigene Idee finden, ein Konzept ausarbeiten", sagt Hofert. Generell Sinn machen würden Bewerbungsvideos, "weil man viel mehr von der Persönlichkeit sieht als am Foto."