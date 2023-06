Automatisieren

Fortschritt findet statt, in jeder Branche und in jedem Job. Früher hat man die Dinge so gemacht, heute machen wir sie anders – oder eben gar nicht mehr. Maschinen übernehmen nach und nach die schwere Arbeit in den Fabriken, die monotonen und stupiden Tätigkeiten in den Büros.

Fast immer ist dieser Fortschritt arbeitserleichternd, weil Aufgaben durch die Automatisierung wegfallen, von Maschinen oder dem Computer übernommen werden und wir uns anderen Dingen widmen können – jenen, für die man mehr menschliche Fähigkeiten, mehr menschliche Intelligenz braucht.

