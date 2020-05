Auszeit: "Niemand kommt unverändert wieder"

Eine Auszeit ist ein Statement. Ein Ja zur Horizonterweiterung. Und ein Nein zu einem geradlinigen Karriereweg. Wer eine Auszeit nimmt, überprüft gewissermaßen seine Position, reflektiert, erlebt, kehrt zurück. Kehrt zurück in den im Grunde geliebten Job oder macht nach der Rückkehr Tabula rasa, alles neu.

Der Berliner Carsten Alex kennt beides: Er hatte einen Management-Posten in der Daimler AG, dachte, am Ziel seiner beruflichen Träume angelangt zu sein. „Dann habe ich den angestrebten Geschäftsführerposten nicht bekommen und die Scheidung stand vor der Tür. Es war an der Zeit, die Zukunft neu zu bewerten“, sagt er. Er kündigte den Job, die Wohnung, verkaufte Besitz, lagerte Liebgewonnenes ein und ging für 20 Monate auf Weltreise. „Es war keine Flucht, sondern ein Abstand-Nehmen“, sagt Alex.

Irgendwann wachte er auf und entschied sich, zurückzukehren. Auch zurück in seinen alten Job in der Daimler AG. „Ich hatte einen Dienstwagen und all diese Insignien. Nach drei Jahren habe ich wieder gekündigt und habe mir erneut eine Auszeit genommen“, erzählt er. Er änderte sein Leben – schrieb mehrere Bücher, etwa „ Auszeit als Chance: Mit Sabbatical der Karriere auf die Sprünge helfen“ und machte sich selbstständig. Heute hilft er Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter gesund und motiviert zu halten – Auszeiten gehörten dazu.

Er hat damit nicht unrecht. Mitarbeiter, die in Kambodscha tagelang auf einen Bus gewartet haben, monatelang aus einem Rucksack leben können und Wochen auf gutes Wetter warten, um den Fitz Roy zu erklettern, bringt ein aufbrausender, schwitzender Kunde sicher nicht so schnell aus der Ruhe. Erfahrung hilft am Ende, Umsatz, Gewinn und Börsenwert des Unternehmens zu steigern.

Klingt durchaus logisch. Aber: „Den Unternehmen fehlt für die Zeit ein Mitarbeiter und wenn es auch ohne ihn geht, dann ist fraglich, ob er gerechtfertigt ist“, sagt Roswitha Hill, Chefin von Personalberater Hill Woltron in Wien. „Ich habe leider noch nie gehört, dass Auszeiten gerne gesehen werden“, erzählt sie.

Der Arbeitnehmer weiß das: (Selbst-)Zweifel und Bedenken dieser Art halten viele Auszeit-Anwärter von einer mehrmonatigen Job-Abstinenz ab. Aufstehen, wann man will und im eigenen Rhythmus leben, wird oft als Faulheit, Unentschlossenheit, ja geradezu lächerlich abgetan. Die Lösung? Drauf pfeifen. In die eigenen Fähigkeiten vertrauen, sich nicht einreden lassen, dass nur Schwächlinge und Burnout-Kandidaten eine Auszeit in Anspruch nehmen – und das Weg-vom-Job-Sein gut planen.