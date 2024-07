12.000 Prüflinge saßen gestern acht Stunden im Aufnahmetest für 1.900 Medizin-Studienplätze. Ergebnis: offen. Alle 12.000 Bewerber wissen also nicht, ob sie im Herbst studieren dürfen. Oder – die große Mehrheit – mit nichts dastehen. Erst in ein paar Wochen folgt die Auswertung, wie auch für die zahlreichen anderen Studien an Unis und FH mit Aufnahmebeschränkungen. Für die jungen Menschen heißt das: monatelange Vorbereitung und Ungewissheit, parallel an Ersatz-Lebensplänen arbeiten für den Fall des negativen Bescheids.