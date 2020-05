Auch Flops müssen erlaubt sein

Kreativität braucht auch Mut und eine Unternehmenskultur, die Fehler gestattet, denn Fehler sind ein Teil von Innovation. "Jeder, der etwas Innovatives tut, fällt manchmal auf die Nase. Doch wir haben keine Kultur, die Fehler zulässt", sagt Scherer. Was bei den heimischen Unternehmen meist nicht geduldet wird, wird vom indischen Autobauer Tata hingegen sogar mit einem Preis gewürdigt.



"Die haben einen Innovationspreis für den größten Flop, den ,Dare to try'", erzählt Scherer. Mit dem Preis sollen Mitarbeiter dazu ermutigt werden, Ideen abseits des Mainstreams vorzutragen.



Nicht zuletzt braucht Kreativität Zeit. "Bei 3M haben die Mitarbeiter zehn Prozent ihrer Arbeitszeit zur freien Verfügung. Viele Ideen entstehen eben in der Freizeit", sagt Scherer. Also: Einfach mal ausprobieren.



Der Kreativling: Jiri Scherer

Jiri Scherer studierte Betriebswirtschaft in Luzern und absolvierte einen Master in Innovation Engineering an der ETH in Zürich.

Der Schweizer hat zehn Jahre Erfahrung mit Innovationsworkshops und Kreativitätsseminaren. Er ist Gastdozent an Hochschulen und Trainer am BWI der ETH Zürich.

Austrian Innovation Forum: Seminar, Keynote, Diskussion

Am 13.Oktober findet am Campus des Institute of Science and Technology (IST Austria) in Klosterneuburg das Austrian Innovation Forum statt. Zahlreiche internationale Speaker wie etwa Carlo Ratti vom MIT ( Massachusettes Institute of Technologie) und Peter A. Gloore von der Sloan School of Management ( MIT) konnten gewonnen werden. Neben den Keynotes und Podiumsdiskussionen werden auch Praxisseminare angeboten: Am 12. Oktober ist Jiri Scherer bei seinem Seminar "Creative Thinking" im Hotel Triest in Wien live zu erleben.