Arbeitsmarkt: Wann mit Erholung zu rechnen ist

Für den Arbeitsmarkt war 2020 in jeglicher Hinsicht eine Talfahrt. Die Zahlen der Arbeitslosen waren und sind so hoch wie noch nie, im Sommer gingen sie zwar deutlich zurück, doch geschlossene Hotels, Geschäfte und Baustellen im Winter trieben die Zahlen wieder in die Höhe. Mit Ende Dezember waren mehr als 530.000 Menschen in Österreich ohne Job.

Die andauernde Krise und die wiederkehrenden Lockdowns sorgen für Verunsicherung. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende haben gelernt: in einer Pandemie ist auf Pläne wenig Verlass.