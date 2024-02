So weit, so nachdenklich. Und dennoch sind wir eines der reichsten Länder der Welt mit höchsten sozialen Standards. Nicht nur die Politik ist gefordert, sondern wir alle. Frei nach Kennedy: Fragt nicht, was euer (Sozial-) Staat für euch tun kann – fragt, was ihr für euren Staat tun könnt. Nur so kommen wir aus der Depression in neue Höhen.