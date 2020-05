Anwälte mit Ecken und Kanten

Was braucht ein richtig guter Anwalt? Ja, ein Jusstudium und eine erfolgreich abgelegte Anwaltsprüfung. Dass das aber nicht reicht, wissen wir nicht erst seit Gerichtssaal-Neurotikerin Ally McBeal. "Gesetze auswendig zu kennen, ist zu wenig", sagt Guido Kucsko, Senior Partner der international renommierten Anwaltskanzlei Schönherr. "Ein Mandant erwartet sich jemanden, der psychologisches Einfühlungsvermögen hat, verhandeln kann, sich präzise und verständlich ausdrückt." Außerdem Persönlichkeit: "Die hervorragenden Leute haben ihre Ecken und Kanten, das macht sie letztlich erfolgreich. "



Daher hat Kucsko bei Schönherr die Weiterbildungs-Initiative "Lawyering" ins Leben gerufen - für Studenten und Young Professionals, ganz im Sinne des Firmengründers Fritz Schönherr, bei dem Kucsko als Konzipient in die "Lehre" ging. "Was er uns vorgelebt hat, war eine besondere Form der Ausübung des juristischen Berufs", sagt Kucsko. Daher wählte man auch den Begriff Lawyering. Was das bedeutet? "Wir sehen darin eine spezielle Form der Juristerei, die diese Eigenschaften fördert und anleitet, eine runde Persönlichkeit zu werden", sagt der Senior Partner.



Beim "Lawyering"-Konzept herausgekommen ist ein ganzheitlicher Ansatz, um den Nachwuchs weiterzubilden - und zwar nicht nur den hauseigenen. "Wir dachten, wir müssen früher ansetzen, nämlich bei den Studenten." Kucsko nutzte seine Kontakte als Lehrender am Wiener Juridicum und rief eine montägliche Vorlesung ins Leben, die am 10. Oktober startet. Am Podium begrüßt er wöchentlich Gäste

wie Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Nationalbibliothek oder Veit Sorger, Präsident der Industriellenvereinigung.