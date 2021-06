Am falschen Platz verpufft viel Geld

Betrachtet man die Stellenbesetzungen über alle Hierarchiestufen hinweg, dürfte die Fehlerquote insgesamt noch höher als bei den Führungspositionen liegen: 41 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer sind in ihrem Job entweder stark überfordert (17 Prozent) oder unterfordert (24 Prozent), zeigt die Studie „Into the Gap“ der Personalvermittlung Randstad. 26 Prozent würden aktuell in einem anderen Beruf als ihrem erlernten arbeiten. „Die Wirtschaftsdynamik wird immer geschwinder“, erklärt Michael Wottawa, Country Manager von Randstad Österreich. Die Personalsuche mutiere zum Wettlauf gegen die Zeit. Seit Beginn der Krise (2008) würden die Unternehmen für die Besetzung einer Stelle oft mehrere Personalberater ins Rennen schicken: „Wer als Erster einen Kandidaten bringt, erhält den Zuschlag und das Honorar. Dieser zunehmende Zeitdruck führt zum massiven Qualitätsverlust bei der Personalsuche.“

Um Fehlbesetzungen zu vermeiden, brauche es ein klares Anforderungs- und Jobprofil, sind sich die Experten einig. „Die Erwartungen an den Kandidaten, die Ziele, die künftigen Herausforderungen an ihn müssen vor der Rekrutierung klar herausgearbeitet werden“, sagt Pendl. Oft würde die Außendarstellung des Unternehmens Bewerber in die Irre führen, meint Unternehmensberater Harl: „Wenn ich eine bestimmte Unternehmenskultur vorgaukle, ziehe ich Fehlbesetzungen automatisch an.“ Die neuen Mitarbeiter würden das Unternehmen enttäuscht bald wieder verlassen.

Am Ende der Fehlbesetzung entstehen den Unternehmen nicht nur Kosten, sondern auch ein „extremer Produktivitätsverlust“, warnt Wottawa. Für die Volkswirtschaft bedeutet das: Das Wirtschaftswachstum wird gebremst.