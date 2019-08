Als Lehrling im Ausland: „Unglaublich, wie nett Amerikaner sind“

Drei Wochen lang waren die beiden zusammen mit 19 weiteren Lehrlingen, darunter Bäckerinnen, Friseure, Einzelhandel- und Bürokaufleute, in Oxford City, im Bundesstaat Ohio auf dem Campus der Miami University untergebracht. „Vormittags hatten wir Unterricht, am Nachmittag haben wir verschiedene Betriebe besichtigt und hatten Einblicke in deren Organisation und Arbeitsabläufe“ erzählt Jan Gira.

Es ist erst das zweite Jahr, in dem Lehrlinge von der Marshallplan-Jubiläumsstiftung ein Stipendium erhalten. „Normalerweise adressieren wir damit Studierende“, sagt Vorstand Markus Schweiger. „Mit den Stipendien soll der wissenschaftliche Austausch von Studierenden zwischen den USA und Österreich gefördert werden.“

Der Wissenstransfer basiere laut Schweiger auf den ursprünglichen Anliegen des Marshallplans, der einst ein Wiederaufbauprogramm der USA für die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war. „Nun haben wir mit dem Lehrlingsaustausch einen neuen Fokus gesetzt. Pro Lehrling haben wir etwa 6.000 Euro zur Verfügung.“ Die Voraussetzungen: ein Motivationsschreiben an die Jury und ein guter Notenschnitt.

Mit AFS ins Ausland

Organisiert und durchgeführt wurde die Reise vom AFS Austauschprogramm für interkulturelles Lernen, die Auswahl der Lehrlinge erfolgte hauptsächlich durch die Berufsschule in Eisenstadt. Das Programm für die 22 Lehrlinge beinhaltete neben einem intensiven Englischkurs am Vormittag auch diverse Exkursionen zu örtlichen Betrieben, darunter Friseur-Salons, die Handelskammer, das Rathaus oder Institute der Miami University, wo sich die Lehrlinge mit Arbeitskollegen austauschen konnten.

Vor und nach der Reise gab es Workshops, wo das Erlebte besprochen und kulturelle Inhalte diskutiert werden konnten. "Nach der ersten Woche in den USA sind wir alle viel selbstbewusster in der Sprache geworden", so Jan Gira. "Es hat Spaß gemacht, sich mit allen möglichen Menschen zu unterhalten. Unglaublich, wie nett Amerikaner sind!"

Immer mehr Lehrlinge gelangen ins Ausland

„Die Nachfrage für organisierte Auslandsaufenthalte für Lehrlinge steigt in Österreich seit Jahren“, sagt Erich Huber von der Wiener Wirtschaftskammer. Allein in Wien hätten Betriebe, die ihren Lehrlingen Auslandspraktika ermöglichen, Förderungen von über 85.000 Euro erhalten.

Genaue Zahlen lassen sich aufgrund der vielen verschiedenen Förderquellen in Österreich nicht nennen, der größte Teil werde aber aus dem Erasmus-Plus-Topf der EU gefördert, so Susanne Klimmer, Geschäftsführerin des Vereins Internationaler Fachkräfteaustausch (IFA). Laut Österreichischem Austauschdienst (OeAD) gelangten im Vorjahr 881 Lehrlinge ins Ausland.