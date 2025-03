Arbeitsrecht: Ab wann sind Jobzusagen rechtlich bindend?

Rund 30 Jahre war ein Lkw-Fahrer mit Unterbrechungen in einer Firma beschäftigt. Im vergangenen Jahr wurde das Arbeitsverhältnis neuerlich einvernehmlich aufgelöst – jedoch mit der fixen Zusage einer Wiedereinstellung, sobald es die wirtschaftliche Lage und die Witterungsverhältnisse wieder zuließen.

Als beide Voraussetzungen erfüllt waren, meldete sich der Fahrer erneut bezüglich des Jobs, wurde jedoch monatelang vertröstet und erst wiedereingestellt, nachdem die AK OÖ intervenierte.

KURIER:Was ist da vorgefallen, Herr Kamrat?

Martin Kamrat: Es kommt immer wieder vor, dass über den Winter in gewissen Branchen sogenannte Aussetzungsverträge abgeschlossen werden. In diesem Fall gab es eine schriftliche Wiedereinstellungszusage. Das Problem war: Normalerweise sollten solche Zusagen an fixe Termine gebunden sein. Je konkreter, desto besser. Hier verwendete man jedoch zwei sehr unbestimmte Begriffe („die wirtschaftliche Lage“ und „Witterungsverhältnisse“), weshalb die Wiedereinstellung so lange hinausgezögert werden konnte.