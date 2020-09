Agiles Arbeiten: Diese Methoden haben Firmen in der Krise umgesetzt

So erzählt es Stefan Erschwendner, Managing Partner bei LHBS und einer der Köpfe hinter dem Think Tank. Nun, zwei Jahre nach der Gründung der Initiative und in der Corona-Krise, können sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen über diese Fragen referieren.

Wohin geht die Reise?

Jeder Betrieb ist von den Folgen der Krise betroffen und muss seine eigenen Strategien finden, um die Krise zu bewältigen. Und so ging es bei der jüngsten Veranstaltung von „Empowering Agile“ weniger um die Frage, wie man Agilität schafft, sondern vielmehr darum, wohin die Reise nun gehen soll.

Welche der krisengeborenen Arbeitsweisen, darunter Homeoffice-Regeln, Video-Calls oder Team-A-Team-B-Einteilungen, sind auch für die Post-Corona-Zeit sinnvoll?

Örtliche und zeitliche Flexibilität

Bei der A1 Telekom Austria jedenfalls will man in vielen Bereichen nicht in altbekannte Gewässer zurück. „Wir wollen weiterhin die flexiblen Arbeitsweisen, die das Homeoffice gebracht hat, beibehalten“, erzählt Alfred Mahringer, Personalchef bei A1.