Adidas-Tochter Runtastic baut ein Viertel der Stellen ab

Die Adidas-Tochter Runtastic streicht rund 70 von 250 Stellen und stellt in den kommenden Monaten die bestehende App "adidas Training" ein. Das ├Âsterreichische Vorzeige-Start-up mit Sitz in Pasching (O├ľ) soll "effizienter ausgerichtet" werden, Projekte und Teams werden verkleinert, hie├č es in einer Aussendung am Donnerstag.

Adidas Running App

"Wir werden uns auf unser Kernprodukt, die erfolgreiche adidas Running App, konzentrieren. Das bedeutet leider, dass wir die Anzahl der Projekte und die damit verbundenen Teams verkleinern m├╝ssen", so Runtastic-Chef Scott Dunlap.