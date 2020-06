Ab ins Ausland: So geht`s richtig

University of the Sunshine Coast. Das klingt in erster Linie nach Urlaub. Hier, zwischen "Terminen" am Strand und an der Cocktailbar, macht Elisabeth Berg ihren Top-up-Degree, der auf ihren Bachelor in Kommunikationswirtschaft aufbaut. Möglich macht das ein Abkommen der australischen Uni mit ihrer Heimathochschule, der FH Wien der WKW.

Australien faszinierte die 22-Jährige, seit sie mit 13 dort Urlaub machte. Ein Auslandssemester während des Studiums ging sich nicht aus, heute ist sie froh darüber, gleich ein Jahr in Australien studieren zu können. "Im ersten Semester orientiert man sich, im zweiten kann man den Aufenthalt genießen", sagt Berg. Ist das Studieren nicht schwierig, wenn alles rundherum nach Urlaub aussieht? "Momentan schon", gibt sie lachend zu, "es gibt gerade viel Sonne." Vier Kurse besucht die 22-Jährige pro Semester. Rund 6000 Euro Studiengebühr zahlt sie für ein Semester, hinzu kommen 500 Euro monatlich für das Studentenzimmer. "Meine Eltern subventionieren mich", sagt Berg. Ihr war es wichtig, sich fachlich auf Englisch weiterzubilden, "ich will später im internationalen Marketing arbeiten."