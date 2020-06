7 gute Rechte für Mitarbeiter

Christoph Wolf von CMS-Reich Rohrwig Hainz vertritt Unternehmen vor Gericht. Er erklärt, warum das österreichische Arbeitsrecht von gestern ist.

KURIER: Sie haben täglich mit dem Arbeitsrecht zu tun. Wie beurteilen Sie es?

Christoph Wolf: Es ist komplett veraltet. Zwei Beispiele: So wurde der Betrieb als Arbeitsstätte definiert, an der Produkte von einer Belegschaft produziert werden. Aber: Das gibt es immer weniger. Wenn ich in internationalen Teams an 20 Standorten ein Computerprogramm produziere, zerfließt die Arbeitsstätte. Der Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten gründet aus dem 19. Jahrhundert. Angestelltenarbeit war als Bürotätigkeit definiert, die über das bloße Abschreiben hinausging – was es damals auch gab, denn der Kopierer war noch nicht erfunden. Einer der gesetzlichen Stehsätze, um Angestellte von Arbeitern zu unterscheiden, ist ihre „fachliche Durchdringung“. Daher wurde entschieden, dass unsere Fußballer Arbeiter sind (lacht). Der heutige Facharbeiter arbeitet mit hochkomplexen Maschinen, das verlangt auch „fachliche Durchdringung“. Materiell werden beide Gruppen aber zunehmend angeglichen.

Wo gehört das Arbeitsrecht denn entschlackt?

Beim Arbeitszeitgesetz. Es ist zu komplex und in der Praxis so nicht mehr lebbar.

Inwiefern?

Um Spitzenzeiten abzufedern, hat man zwar Durchrechnungsmodelle eingeführt. Das geht aber nur, wenn der jeweilige Kollektivvertrag oder die Betriebsvereinbarung es erlaubt. Das ist für viele kleinere Unternehmen ohne Rechtsabteilung zu komplex. Die Lösung wäre, einfachere Durchrechnungsmodelle gesetzlich zu verankern, die den Gesundheitsschutz angemessen berücksichtigen. Hier könnte man die Tageshöchstzeit erhöhen. Warum soll die Arbeitszeit an einzelnen Tagen nicht zwölf Stunden betragen, wenn sie pro Woche nicht über 40 im Durchschnitt hinausgeht?

Und Sie hätten weniger zu tun.

Ja, aber ich glaube ja nicht, dass es kommt (lacht).

Welche Lücken im Arbeitsrecht müsste man dringend schließen?

Man müsste das viel zu unübersichtliche Arbeitsrecht neu schreiben. Große Betriebe müssen auf komplizierte Vereinbarungen mit dem Betriebsrat setzen. Kleine Unternehmen sind überfordert und halten sich dann nicht ans Gesetz. Bei Novellen fehlt der Gesamtguss. So wird das Gesetz immer mehr zum Flickwerk, Entscheidungen werden vom Gesetzgeber auf die Gerichte verlagert.

Ein Beispiel?

Ein Gesetz von 1974 sieht vor, dass für bestimmte Kontrollmaßnahmen die Erlaubnis vom Betriebsrat vorliegen muss. Dagegen ist nichts einzuwenden, nur betrifft das heute auch Telefon und Computer. Das Gesetz wurde novelliert, statt der Zustimmung des Betriebsrates braucht es jene der Schlichtungsstelle.

Was ist der Trend beim Arbeitsrecht der vergangenen Jahre?

Das Europäische Arbeitsrecht tritt in den Vordergrund, vor allem das Antidiskriminierungsrecht. Die Gleichbehandlung von Mann und Frau ist weitgehend ausjudiziert, bei der Altersdiskriminierung ist aber vieles unklar: Unser Entlohnungssystem – je älter, desto mehr Gehalt – wird problematisch.

Wenn ich mit 34 die gleiche Arbeit mache wie mein 60-jähriger Kollege, aber weniger verdiene, hätte ich Chancen vor dem EU-Gerichtshof?

Ja. Ihr Gehalt müsste an das des Kollegen angeglichen werden. Denn das Dienstalter beeinflusst oft nicht, wie gut ich meine Arbeit mache. Die KV-Partner flachen die Gehaltskurven zwar ab, die Frage ist, ob rasch genug.

Was sollte die Regierung beim Arbeitsrecht umsetzen?

Arbeitnehmer warten schon zu lang auf transparente Regelungen bei All-in-Verträgen. Und die Wirtschaft bräuchte eine Reform des Arbeitszeitrechts wie einen Bissen Brot.