50plus lernt noch lange nicht aus

Ich will mein praktisches Wissen an meine jüngeren Kollegen weitergeben." Und davon hat Klaus Strunz, Prüfingenieur bei der TÜV Austria, nach 40 Jahren Arbeitserfahrung mehr als genug. In der hauseigenen Akademie hat der heute 63-Jährige vor zwei Jahren einen Kurs zu Präsentation und Vortragstätigkeit absolviert. Der Bedarf ist gegeben: "Im technischen Sektor gibt es ja nicht so viele technische Experten", sagt er. Darauf vorbereitet hat er sich in der Freizeit: "Man muss ja auch selbst Engagement zeigen. Das ist aber ok, die Firma greift dafür ja auch in die Tasche."