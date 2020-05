50plus am Jobmarkt - Tatsachen und Tipps

Herbert Hrdina ist einer von derzeit 73.654 arbeitslosen Österreichern über 50. Das sind um 15,7 Prozent mehr als im September 2013. Alarmierend, müsste man meinen. AMS-Geschäftsführer Johannes Kopf kalmiert: "Auch die Beschäftigung steigt bei den Älteren, weil die heute 50-Jährigen starke Geburtengänge sind." Die aussagekräftigere Arbeitslosenquote liegt in Österreich bei den über 50-Jährigen mit derzeit 8,1 Prozent kaum höher als die allgemeine Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent (national). Und dieser Unterschied von 0,5 Prozentpunkten sei stabil.

Zudem sind Unternehmen vermehrt bemüht, Ältere im Arbeitsprozess zu halten. So bewirbt eine neue Broschüre der Industriellenvereinigung vorbildhafte Betriebe, die sich für altersgerechtes Arbeiten einsetzen. "Außerdem werden Ältere", sagt AMS-Chef Kopf, "seltener gekündigt als junge Mitarbeiter."

Doch wenn sie gekündigt werden, haben sie es schwer, einen Job zu finden. Das muss auch er zugeben. Anfangs finden sie keinen Job wegen des Alters – und irgendwann finden sie keinen Job, weil sie schon zu lange arbeitslos sind. "Diesen Teufelskreis muss man stoppen", sagt der AMS-Chef.

Das sieht auch die Regierung so. Bis 2016 werden 370 Millionen Euro investiert, um Menschen über 50 in Jobs zu bekommen – das Geld fließt in Beratung, Beschäftigungsprojekte, in Eingliederungsbeihilfen für Unternehmen. Letztere seien ein Anreiz für Firmen, ältere Bewerber jungen vorzuziehen, sagt Kopf. 40 Prozent der geförderten Mitarbeiter werden später vom Betrieb übernommen.

Alles schön und gut. Alles wichtig und richtig.