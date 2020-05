2012: Einfach mal tun, was man kann

Heuer werden sich zwar keine völlig neuen Arbeitsfelder eröffnen, aber sie werden sich anders darstellen: In den Vordergrund rückt in allen Bereichen die Dienstleistungskomponente – der Kunde, die Geschäftspartner, aber auch Mitarbeiter und Chefs, wir alle wollen umsorgt und verstanden werden. „Wir sind eine Übergangsgesellschaft, weg von der Industriegesellschaft hin zu einer Diensleistungsgesellschaft. Alles, was mit Dienstleistung zu tun hat, hat Zukunft“, ist sich Zellmann sicher. Dienstleistungsgesellschaft ist nicht mit Dienstbotengesellschaft zu verwechseln. Vielmehr geht es um die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen – auch als Automechaniker oder Haustechniker.

„Es geht auch immer stärker in die Richtung der Allrounder, die sich in andere Lebenswelten hineinversetzen können und das Problem erst in weiterer Folge an einen Spezialisten weitergeben“, sagt Zellmann. Die eierlegende Wollmilchsau, das Angstgespenst der Nuller-Jahre, meint Zukunftsforscher Peter Zellmann damit nicht. „Es geht darum in zwei, drei Bereichen im Job nicht nur mittelmäßig zu sein, sondern wirklich exzellent zu sein.“