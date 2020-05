140 Tage Großraumbüro - wie es wirklich ist

Soll man sich von 20 zweistelligen Zahlen so viele wie möglich merken, ist man durchschnittlich in der Lage, sieben wiederzugeben. Das sind etwa 40 bit Denkleistung pro Sekunde – so viel kann das Gehirn laut Hirnforschern bewusst verarbeiten. So ist der Mensch programmiert.

Bernd Hufnagl, ein österreichischer Neurobiologe und Managementberater, legt dieses Prinzip auf den Büroalltag um: "Speziell in Büros mit sieben Mitarbeitern sind wir empfänglich für Ablenkungen, da wir in dieser Gruppengröße Gespräche getrennt voneinander wahrnehmen. Diese Bürogröße ist die schlimmste." Und noch größere Großraumbüros? "Sie sind vom Prinzip her dann ein Problem, wenn sie schlecht geplant sind und es keine klare Regeln im Umgang miteinander gibt."

Schenkt man verschiedenen Forschungsergebnissen Glauben, sind viele Großraumbüros schlecht geplant: Mitarbeiter sind dort schneller gestresst, weniger produktiv und öfter krank. Die rund 20 Prozent geringeren Bürokosten wegen großer Flächen würden sich deshalb nicht rechnen, da die Beschäftigten aufgrund der Reizüberflutung, Verlust von Privatsphäre und dem Gefühl der ständigen Überwachung weniger leisten.

Dabei hat sich unsere Arbeitsleistung insgesamt verändert. Wir schaffen nur noch elf Minuten Arbeit ohne Unterbrechung von außen. Das Problem daran: "Nach jeder Ablenkung muss in unserem Gehirn eine neue Entscheidung getroffen werden: Wir müssen uns festlegen, was wir als Nächstes machen, an welcher Stelle ein Weiterarbeiten sinnvoll ist", sagt Hufnagl, der soeben das Buch Besser fix als fertig. Hirngerecht arbeiten in der Welt des Multitaskings veröffentlicht hat. Wegen der Unterbrechungen würde man teilweise die ursprünglichen Intentionen vergessen und Aufgaben nicht fertigstellen. Und das wiederum mache unglücklich. Die Lösung: klare Regeln aufstellen, sich nicht selbst ablenken, ruhig auch mal von zu Hause aus arbeiten.