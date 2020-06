Griechenlands kranke Reformen

Darüber wie gesund die Griechen sind, bestimmen mittlerweile vor allem Geld, Glück und die geografische Lage. "Uns geht’s noch gut: Wir haben ein kleines, feines Krankenhaus", sagt Angelos Kotronis. Der Architekt, der in den 1960ern in Graz studiert hat, ist Bürgermeister der Insel Hydra, etwa 70 Kilometer von Athen entfernt. Bei Komplikationen werden Patienten per Hubschrauber in die Hauptstadt gebracht. Viel schlechter ergeht es Bewohnern abgelegener Inseln, die keinen eigenen Flughafen haben.

Auch auf Santorin müssen Medizin-Notfälle auf die Nachbarinsel Kreta ausgeflogen werden. Dabei gäbe es auf Santorin ein hochmodernes Krankenhaus, das 2009 fertiggestellt wurde. Wegen des Sparkurses hat es aber nie aufgesperrt. Weshalb nun sündteures Medizingerät ungenutzt vergammelt.

800.000 bis 1,2 Millionen Griechen haben inzwischen gar keinen Anspruch auf Gesundheitsleistungen mehr, wird geschätzt. In Notfällen würden auch unversicherte Personen im Spital behandelt, sagte Gesundheitsminister Adonis Georgiadis kürzlich zur Washington Post. Krankheiten wie Krebs hält er freilich nicht für dringlich – "außer im Endstadium".