Kaputtes Handy, verpatzter Urlaub: Wie Sie sich Ihr Geld zurückholen können

Fall drei: Ein Mann war gestürzt und hat sich im Knie den Meniskus eingerissen. Er nahm nun seine private Unfallversicherung in die Pflicht. Sie ersetzte ihm die Behandlungskosten und zahlte ihm Taggeld. Doch die Versicherung holte später noch ein medizinisches Gutachten ein. Der Sachverständige kam darin zum Schluss, dass der Sturz nicht die Ursache für den Meniskuseinriss war. Der Versicherer verlangte nun 1300 Euro vom Kunden zurück. Auch in dem Fall wurde eine Schlichtung eingeleitet. Am Ende zahlte der Versicherte nur 300 Euro zurück. Das sind drei von 4217 Fällen, die 2018 an die Verbraucherschlichtung Austria (VSA) herangetragen wurden; davon konnten am Ende 701 Fälle auch verfahrensmäßig abgewickelt werden.