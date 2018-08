Verpatzter Urlaub? Wann es Geld zurück geben kann

Die Urlauber aus Wien – lärmgeplagt von den unzähligen Baustellen in der Stadt – hatten extra ein „ruhiges Hotel“ gebucht. Und was erwartete sie nach der Ankunft? Baulärm durch Presslufthammer und Bagger, acht Stunden am Tag, hörbar bis zum Strand. Läppische 20 Prozent Abschlag vom Pauschalpreis billigte das Handelsgericht Wien den frustrierten Urlaubern nach ihrer Heimkehr zu.

Demgegenüber gab es fette fünf Prozent dafür retour, dass der Pianist im Hotel, in dem ein Animationsprogramm gebucht worden war, bloß zwei Mal am Abend in die Tasten gegriffen hatte.

Der auf das Reiserecht spezialisierte Wiener Anwalt Eike Lindinger hat für seine Wiener Liste (siehe Zusatzinfo unten) wieder die Hitparade der Reisemängel zusammengefasst und dargestellt, mit wie viel Prozent Rückzahlung man nach einem verpatzten Urlaub rechnen darf.

Lästige Insekten sind in der Regel kein triftiger Grund, mit dem man Ansprüche geltend machen kann: Das einzelne Auftreten von Ameisen im Hotelzimmer stellt keinen Mangel dar. Überhaupt dann, wenn der Urlauber darauf bestanden hatte, ein ebenerdiges Zimmer zu bekommen. Wenn den Gästen an der Rezeption ein Ameisenspray in die Hand gedrückt wird, sind auch mehrere durch das Zimmer krabbelnden Viecher kein Mangel. In Sri Lanka müssen Sandmücken samt Auswirkungen hingenommen werden, das fehlende Fliegengitter vor dem Fenster berechtigt jedoch zu fünf Prozent Preisminderung.