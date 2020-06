Kapsch fordert Reform der "Untreue"

Ob in der Causa Bawag, Hypo oder Libro – eine der stärksten Waffen der Anklagebehörden in Wirtschaftsverfahren ist der Paragraf 153 des Strafgesetzbuches: die Untreue. Mit diesem Paragrafen können jene Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen durch die Staatsanwaltschaft verfolgt werden, die bewusst in Kauf nehmen, dass Geschäfte am Ende crashen, gewährte Millionen-Darlehen mangels Besicherung zur Gänze verloren gehen oder unverantwortliche Investitionen in einem Totalverlust enden. Im Juristen-Deutsch heißt das "wissentlicher Missbrauch der Befugnis über fremdes Vermögen".

Das Gros der Untreue-Fälle hat eines gemeinsam: Die Aufsichtsräte und Eigentümer wurden von den Geschäftsführern falsch, unzureichend oder gar nicht informiert. Der Tatbestand der Untreue ist bereits dann erfüllt, wenn Geld bzw. Vermögen zum Nachteil der Firma "abfließt". Und dann wird es richtig happig. Die Strafdrohung beträgt bis zu zehn Jahre Haft. Im Gegensatz zum Betrug muss bei der Untreue keine persönliche Bereicherung nachgewiesen werden.

Viele Wirtschaftsvertreter fürchten seit Längerem, dass sie bei jedem riskanten Geschäft mit einem Fuß im Kriminal zu stehen. "Die Wirtschaft lebt davon, dass Unternehmen und Manager Risiken eingehen", sagt Georg Kapsch, Präsident der Industriellen Vereinigung (IV). "Wenn sie dafür kriminalisiert werden, ist das kontraproduktiv." Er fordert eine Reform des Untreue-Paragrafen. Der Tatbestand sollte künftig nur dann zur Anwendung kommen, wenn auch eine persönliche Bereicherung des Täters vorliegt.

"Es wird immer Verbrecher geben und wegen einiger weniger Fälle schütten wir das Kind mit dem Bade aus", sagt Kapsch, Chef der börsennotierten Kapsch TrafficCom AG. "Aber man macht dem Rest der Manager das Leben so schwer, dass es keine Freude mehr macht, ein Unternehmen zu führen."