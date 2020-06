Kapsch: "Bin sicher kein Neoliberaler"

Und was haben Sie damit gemacht?

Ich habe einerseits ein ganz bestimmtes Menschenbild mitbekommen. Natürlich kann ich Bilanzen lesen, aber mein Kernpunkt war immer der Mensch und wird immer der Mensch sein. Der Mensch ist im Mittelpunkt.

Und andererseits ...

... habe ich viel über die Wiege unserer Kultur gelernt – auch wenn gerade dieses Land jetzt in Schwierigkeiten ist.

Sie sprechen von Griechenland. Wie gespannt haben Sie die Wahl verfolgt?

Wir können die Entscheidungen der Griechen nicht beeinflussen. Aber ich sehe jetzt doch die Chance, dass wir eine gewisse Stabilität hineinbringen.

Klingt das vorsichtig optimistisch?

Ich bin grundsätzlich optimistisch. Und ich bin der Überzeugung, dass Griechenland Teil der EU bleiben sollte. Alles andere wäre fatal. Denn dann kommt das nächste und das nächste und das nächste Land.

Ein Dominoeffekt?

Ja, dann beginnt die Diskussion über ein Kerneuropa manifest zu werden. Ein Kerneuropa hätte aber im Spiel der Welt keine Chance. Die Wachstumsoptionen wären zu gering.

Und die Budgetzahlen gesünder ...

Kurzfristig ja. Langfristig bin ich mir nicht so sicher. Wenn wir kein integriertes Europa sind, haben wir gegen den Rest der Welt keine Chance, da können wir noch so gesund sein.

Heißt das, die EU sollte wachsen?

Ja, das ist meine tiefe Überzeugung.

Sie waren selbst vor einigen Jahren parteipolitisch aktiv (als stv. Wiener Landessprecher im Liberalen Forum, Anm.). Würden Sie das je wieder tun?

Mit Mitte 30 würde ich es wieder tun. Heute sag’ ich: Nein. Ich glaube, dass ich in der Form, in der ich jetzt politisch tätig bin, nämlich nicht parteipolitisch, mehr bewegen kann. Die Industriellenvereinigung ist eine politische Organisation, aber keine ideologische.

Als Präsident bringen Sie eine ideologische Grundhaltung mit. Wo ordnen Sie sich ein?

Ich lasse mich nicht in das Parteienspektrum einordnen. Ich bin sicher kein Neoliberaler, ich bin ein Sozialliberaler. Wir brauchen einen möglichst großen Freiraum für die Individuen und die Unternehmen in diesem Land. Die zunehmende Reglementierung erschwert uns das Wachstum.

Ist Wachstum weiterhin das Paradigma? Wäre nicht eher Konsolidierung angesagt?

Ich wundere mich schon lange, dass sich nur wenige Ökonomen die Frage stellen: „Wie kann eine Welt ohne Wachstum erfolgreich agieren?“ Das müsste man aufarbeiten.

Sie waren bereits Chef von „1031 – Gruppe der jungen Unternehmer und Führungskräfte“ sowie Präsident der Wiener Industriellenvereinigung. Was treibt Sie an, neben der Führung eines großen Unternehmens, derart arbeitsintensive Aufgaben zu übernehmen?

Ich war immer ein sehr politischer Mensch und wurde in dem Geist erzogen: „Wenn dir die Gesellschaft etwas gibt, dann gib auch du der Gesellschaft etwas.“

Was hat Ihr Vorgänger Veit Sorger richtig gemacht, wo werden Sie neue Wege gehen?

Veit Sorger hat sich extrem eingesetzt und einiges verhindert, was dem Standort geschadet hätte. Ich will mit neuen Konzepten offensiv an die Öffentlichkeit gehen, von der Bildung über die Steuerpolitik bis zum Gesundheitssystem.



Nehmen wir die Bildung: Haben Sie das Bildungsvolksbegehren unterschrieben?

Ja. Um ein Zeichen zu setzen, dass etwas geschehen muss, auch wenn nicht jeder Punkt in meinem Sinne war. 25 Jahre Bildungsdebatte ohne wesentliche Ergebnisse sind genug!

Was würden Sie in den ersten 100 Tagen machen, wenn Sie Bundeskanzler wären?

Die Frage beantworte ich nicht, weil ich mit dem Bundeskanzler weiterhin ein gutes Verhältnis haben will (lacht). Wenn wir etwas bewegen wollen, brauchen wir eine gute Gesprächsbasis zur Regierung, auch wenn wir, naturgegeben, nicht immer derselben Meinung sind. Sie werden mich vielleicht manchmal provokant, aber sicher nie untergriffig erleben. Daher nur so viel: Ich wäre in Brüssel extrem aktiv, ich würde die Abgabenquote unter 40 Prozent senken, und ich würde ein neues Bildungskonzept aufsetzen.“

In welche Schule gehen Ihre beiden Söhne?

Das ist eine Frage, die ich nicht gern gestellt bekomme, weil sie in die „American“ gehen (die „American International School“ ist eine Privatschule in Wien, Anm.) . Grundsätzlich hätten wir sie lieber im Regelschulwesen gesehen, aber sie haben eine englischsprachige Volksschule besucht, und da haben wir gesagt: „Gehen wir diesen Weg weiter, damit sie Englisch wie eine zweite Muttersprache sprechen.“

Also kein Misstrauensvotum gegen das Regelschulwesen?

Nein. Ich kann Ihnen sagen: Vom Bildungsniveau her ist da kein Unterschied.



Sie gelten gesellschaftspolitisch als sehr liberal. Über Ihre Erziehung haben Sie einmal gesagt: „Härte hab’ ich anderswo lernen müssen.“

Ja, ich wurde sehr weich erzogen. Meine Frau und ich erziehen unsere Kinder auch eher weich. Das heißt: So lange sie verlässlich sind, können sie vieles machen.