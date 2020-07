Kapitalerhöhung bei Immofinanz sorgt für Kritik

Die börsennotierte Immofinanz AG hat am Mittwochabend eine Kapitalerhöhung von 20 Prozent des Grundkapitals angekündigt. 15 Prozent davon wurden unmittelbar in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Am Ende wurden 15,4 Millionen Aktien zum Preis von 15,31 Euro pro Titel platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt 356 Millionen Euro.

Der Kleinanlegerschützer Wilhelm Rasinger spart in einer Reaktion nicht mit Kritik. Der Präsident des Interessensverbandes für Anleger (IVA) bezeichnete die Mega-Kapitalerhöhung als "nächtliche Ho-Ruck-Aktion", die zu einer "signifikanten Verwässerung für den Streubesitz" führe.