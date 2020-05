Kanzler und Vize vor Euro-Gipfel im KURIER

Noch drei weitere Jahre werde sich Europa wohl mit der Krise beschäftigen müssen. Das sagte Bundeskanzler Werner Faymann bei einem gemeinsamen Besuch mit Vizekanzler Michael Spindelegger im KURIER. Erst danach werde ein Europäischer Rat wieder zu anderen Fragen zurückkehren können. Der nächste europäische Gipfel findet diesen Donnerstag in Brüssel statt. Spindelegger warnt vor überzogenen Erwartungen an das Treffen: "Das ist ein ernsthafter Schritt zur Stabilisierung, aber nicht das Ende des Weges."



Eine Entscheidungsfindung ist schwierig, gibt Faymann zu bedenken: In immerhin der Hälfte der 27 EU-Länder regieren mehr als zwei Koalitionsparteien. Das erleichtert ein "gemeinsames diszipliniertes Vorgehen in Europa", wie es sich Faymann wünscht, natürlich nicht unbedingt. Von Verfassungsrechtlern international geprüft werde zur Zeit eine befristete Bankenabgabe. Faymann und Spindelegger sind sich in einem Punkt völlig einig: "Ein Ende des Euro wäre ein Horrorszenario, gerade die Österreicher und ihre Exportwirtschaft würden darunter massiv leiden. Wir werden im Interesse Österreichs geschlossen in den EU-Gremien auftreten."