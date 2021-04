Kalifornien will ab 2024 Fracking verbieten

Dem höchst umstrittenen Fracking bei der Öl- und Gasförderung dürfte nun zumindest in Kalifornien ein Riegel vorgeschoben werden. Ab Jänner 2024 sollen in dem US-Westküstenstaat keine Neugenehmigungen für Fracking-Projekte erteilt werden, teilte der demokratische Gouverneur Gavin Newsom am Freitag mit. Zudem ließ Newsom mit der Ankündigung aufhorchen, bis spätestens 2045 die gesamte Erdölförderung in Kalifornien schrittweise einzustellen.