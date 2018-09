Kaffee-Trends: Die Kapsel hebt weiterhin ab

Der Trend zu Kaffee in Kapseln ist seit Jahren ungebrochen. Geschäftsführer Mayer spricht von Zuwachsraten in der Größenordnung von 13 Prozent. Bei den Kaffeevollautomaten gebe es nach wie vor ein leichtes Plus, während der Filterkaffeemarkt bei einem Minus von sechs bis sieben Prozent angekommen ist. Daran ändern auch diverse Medienberichte nicht viel, die über Filterkaffee als hippen Trend berichten.

Für Mayer lautet das entscheidende Wort für Verkaufserfolge „Convenience“ (engl. für Bequemlichkeit): Kapsel ins Gerät einlegen, auf den Knopf drücken und fertig ist der Kaffee. Deshalb hat Tchibo/ Eduscho mit der Marke Qbo auch eine eigene Kapselmaschine im Angebot.

Während in Österreich die Menge des verkauften Kaffees leicht stagniert, steigt der Wert des Umsatzes. Das hat nicht nur damit zu tun, dass tendenziell mehr auf Qualität geschaut wird. Beim Filterkaffee bleibe im Gegensatz zur Kapselmaschine mehr Kaffee übrig, der dann weggeschüttet wird, erläutert Mayer. Der Trend zur Kapselmaschine sorge daher auch für einen geringeren Gesamt-Verbrauch.

Auch wenn die Kaffee-Rohstoffpreise im September 2018 sehr deutlich unter den Preisen des Jahres 2014 liegen, heißt das nicht notwendigerweise, dass die Konsumenten langfristig billiger einkaufen.